Американский бренд поиздевался над Дональдом Трампом (видео)

30-секундный ролик предупреждает: "Америка, следующие четыре года у тебя будут ужасные волосы. Так что позаботься о себе сам"

Американский бренд It’s 10, который выпускает продукты для ухода за волосами, впервые за историю своего существования представил рекламу во время "Суперкубка". И, похоже, они не только продвигали свою продукцию в массы, но и изощренно поиздевались над президентом США Дональдом Трампом, – пишет peopletalk.

30-секундный ролик предупреждает: "Америка, следующие четыре года у тебя будут ужасные волосы. Так что позаботься о себе сам". И визуальный ряд дополнил картину: мужчины и женщины с разными прическами и укладками. "Давайте убедимся, что следующие четыре года мы будем пользоваться It’s 10. Внеси свой вклад".

Напомним, Дональд Трамп постоянно становится объектом насмешек из-за его странной прически: его иногда сравнивают с початком кукурузы, а в начале года даже моль назвали в его честь. А на прошлой неделе Гарольд Борнштейн, личный доктор Дональда Трампа, рассказал, что президент постоянно принимает финастерид, стимулирующий рост волос.