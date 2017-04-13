Американский насильник решил не дожидаться смертной казни и свел счеты с жизнью прямо в здании суда

Сегодня, 13:32

Инцидент сняла камера видеонаблюдения

  • 10 апреля, 48-летний Роберт Семэн покончил жизнь самоубийством прямо в зданиии суда. Фото: wfmj.com
  • Коррин Гамп - 10-летняя жертва преступника. Фото: amazonaws.com
  • Мужчина отвлек полицейских спором и неожиданно спрыгнул с балкона. Фото: dailystar.co.uk
10 апреля, 48-летний Роберт Семэн покончил жизнь самоубийством прямо в зданиии суда. Фото: wfmj.com
Коррин Гамп - 10-летняя жертва преступника. Фото: amazonaws.com
Мужчина отвлек полицейских спором и неожиданно спрыгнул с балкона. Фото: dailystar.co.uk

Роберт Семэн, приговоренный к смертной казни за изнасилование 10-летней Коррин Гамп, которую он затем сжег вместе с бабушкой и дедушкой, покончил с собой прямо в суде, сообщает cbsnews.com.

На кадрах видно, как осужденный выходит из зала заседаний, споря с сопровождающими его полицейскими и неожиданно бросается к ограждению балкона и прыгает вниз. 

Отсутствие наручников на руках убийцы можно объяснить правилом, согласно которому подсудимых ведут по зданию суда без наручников в обычной одежде. Всё это делается для того, чтобы не беспокоить людей, пришедших в суд. В качестве меры предосторожности против возможного побега используется электронный браслет, который крепят на ногу. 

Роберт Семан был арестован в 2015 году. 31 марта мужчина намеренно поджег дом, в котором жили дедушка и бабушка из семейства Шмидт и их 10-летняя внучка Коррин Гамп. Как выяснилось позже мужчина таким образом решил скрыть следы другого своего преступления.

Однако через некоторое время женщина захотела вернуться к Семану и даже намеревалась потребовать прекращения расследования. Её родители, 63-летний Уильям Шмидт и его супруга 61-летняя Джудит Шмидт, были шокированы решением дочери. Они с ещё большим рвением постарались привлечь его к ответственности за чудовищные вещи, которые он вытворял с их любимой внучкой. За несколько часов до первого судебного слушания Семан поджег их дом.

 
криминал, суд, убийство, самоубийца, насильник

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