Американский насильник решил не дожидаться смертной казни и свел счеты с жизнью прямо в здании суда

Роберт Семэн, приговоренный к смертной казни за изнасилование 10-летней Коррин Гамп, которую он затем сжег вместе с бабушкой и дедушкой, покончил с собой прямо в суде, сообщает cbsnews.com.

На кадрах видно, как осужденный выходит из зала заседаний, споря с сопровождающими его полицейскими и неожиданно бросается к ограждению балкона и прыгает вниз.



Отсутствие наручников на руках убийцы можно объяснить правилом, согласно которому подсудимых ведут по зданию суда без наручников в обычной одежде. Всё это делается для того, чтобы не беспокоить людей, пришедших в суд. В качестве меры предосторожности против возможного побега используется электронный браслет, который крепят на ногу.

Роберт Семан был арестован в 2015 году. 31 марта мужчина намеренно поджег дом, в котором жили дедушка и бабушка из семейства Шмидт и их 10-летняя внучка Коррин Гамп. Как выяснилось позже мужчина таким образом решил скрыть следы другого своего преступления.

Он несколько лет жил с матерью Коррин и регулярно насиловал 10-летнюю девочку. Узнав об этом женщина забрала ребенка и переехала к своим родителям.

Однако через некоторое время женщина захотела вернуться к Семану и даже намеревалась потребовать прекращения расследования. Её родители, 63-летний Уильям Шмидт и его супруга 61-летняя Джудит Шмидт, были шокированы решением дочери. Они с ещё большим рвением постарались привлечь его к ответственности за чудовищные вещи, которые он вытворял с их любимой внучкой. За несколько часов до первого судебного слушания Семан поджег их дом.





