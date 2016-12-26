Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Аналитики ФИФА придумали новый формат чемпионата мира http://www.segodnya.ua/img/article/7829/90_main.1482702713.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/90_tn.1482702713.jpg Мир Предложение такое: 48 команд, плей-офф будет начинаться с 1/16 финала, а за 32 дня на турнире будет сыграно 80 матчей

Аналитики ФИФА придумали новый формат чемпионата мира

Сегодня, 09:10

Предложение такое: 48 команд, плей-офф будет начинаться с 1/16 финала, а за 32 дня на турнире будет сыграно 80 матчей

В ФИФА размышляют над новым форматом чемпионата мира. Фото AFP
В ФИФА размышляют над новым форматом чемпионата мира. Фото AFP

Аналитики ФИФА предоставили отчет о возможном расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд, сообщает СВС.

В организации считают, что при таком количестве сборных самый оптимальный вариант проведения группового этапа – 16 групп по 3 команды. В таком случае плей-офф будет начинаться с 1/16 финала, а за 32 дня на турнире будет сыграно 80 матчей.

Кроме того, аналитики затронули финансовую сторону вопроса. Чистая прибыль ФИФА при таком варианте может увеличиться на 640 миллионов долларов по сравнению со стандартной схемой проведения. Все эти изменения могут произойти с 2026 года.
чемпионат мира, ФИФА

Вы сейчас просматриваете новость "Аналитики ФИФА придумали новый формат чемпионата мира". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сейчас общаться с арбитрами не запрещено. Фото AFP

ФИФА может запретить футболистам разговаривать с арбитрами

24 Декабря, 13:56

Побеседовать с рефери сможет только капитан команды

Украина

ФИФА может отправить "Днепр" в Первую лигу

22 Декабря, 16:15

Клуб до сих пор не рассчитался со своим бывшим тренером и его помощниками

Футбол

Украина уже не первый раз страдает из-за фанатов. Фото AFP

ФИФА оштрафовала Украину на 60 тысяч франков

19 Декабря, 15:26

Наша федерация наказана за поведение фанов на матче Сербия - Украина

Футбол

Виталий Мутко. Фото AFP

В ФИФА начали расследование в отношении Виталия Мутко

18 Декабря, 10:55

Глава РФС подозревается в причастности к государственной поддержке допинга в российском спорте

Мир

Мундиаль под угрозой. Фото AFP

Экс-глава ВАДА: "Чем дольше ФИФА ждет, тем сложнее будет забрать у России ЧМ-2018"

21 Декабря, 11:35

Дик Паунд рассказал при каких проблемах стокнется ФИФА при переносе мундиаля

Футбол

Фото AFP

ФИФА покинул последний руководитель, назначенный во время правления Блаттера

5 Декабря, 22:56

Сегодня суд подтвердил отстранение от деятельности бывшего главы ФИФА

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.