Английский вратарь показал жуткую шишку на голове (фото)
Том Стюарт получил удар ногой в голову
Голкипер клуба шестого дивизиона чемпионата Англии "Вайтхоук" Том Стюарт провел не лучший вечер субботы.
Мало того, что его "Вайтхоук" пропустил четыре гола от "Далвич Гамлет", а забил только один, так страж ворот еще и получил ощутимый удар ногой в голову. После игры Стюарт поделился фото с огромной шишкой на лбу.
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