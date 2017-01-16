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Английский вратарь показал жуткую шишку на голове (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/37_main.1484558257.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/37_tn.1484558257.jpg Мир Том Стюарт получил удар ногой в голову

Английский вратарь показал жуткую шишку на голове (фото)

Сегодня, 11:17

Том Стюарт получил удар ногой в голову

Том Стюарт получил ногой в голову. Фото Twitter
Том Стюарт получил ногой в голову. Фото Twitter

Голкипер клуба шестого дивизиона чемпионата Англии "Вайтхоук" Том Стюарт провел не лучший вечер субботы.

Мало того, что его "Вайтхоук" пропустил четыре гола от "Далвич Гамлет", а забил только один, так страж ворот еще и получил ощутимый удар ногой в голову. После игры Стюарт поделился фото с огромной шишкой на лбу.

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травма, вратарь

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Источник:

Футбол 24

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