Английский вратарь показал жуткую шишку на голове (фото)

Голкипер клуба шестого дивизиона чемпионата Англии "Вайтхоук" Том Стюарт провел не лучший вечер субботы.

Мало того, что его "Вайтхоук" пропустил четыре гола от "Далвич Гамлет", а забил только один, так страж ворот еще и получил ощутимый удар ногой в голову. После игры Стюарт поделился фото с огромной шишкой на лбу.