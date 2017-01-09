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Анкара призвала Трампа не повторять ошибку Обаму http://www.segodnya.ua/img/article/7865/17_main.1483958467.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/17_tn.1483958467.jpg Мир Турция ждет, что США выдадут Гюлена и прекратят поддерживать куров

Анкара призвала Трампа не повторять ошибку Обаму

Сегодня, 12:36

Турция ждет, что США выдадут Гюлена и прекратят поддерживать куров

Чавушоглу. Фото: AFP
Чавушоглу. Фото: AFP

Анкара ожидает от администрации избранного президента США Дональда Трампа прекращения поддержки сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

"Я не верю, что новая администрация президента Трампа будет повторять ошибки прежней администрации по отношению к Турции. Мы ждем от США, что (оппозиционный исламский проповедник – Ред.) Фетхуллах Гюлен будет выдан Турции, а сотрудничество с террористической организацией YPG будет прекращено", – сказал Чавушоглу на конференции, выступая перед иностранными послами в Анкаре.

Ранее Анкара неоднократно критиковала за поставки оружия YPG администрацию президента США Барака Обамы, которая считает сирийских курдов своим союзником в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, Турция выдвинула международной коалиции ультиматум по базе Инджирлик.
США, Турция, Обама, трамп, чавушоглу

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