Анкара призвала Трампа не повторять ошибку Обаму

Анкара ожидает от администрации избранного президента США Дональда Трампа прекращения поддержки сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

"Я не верю, что новая администрация президента Трампа будет повторять ошибки прежней администрации по отношению к Турции. Мы ждем от США, что (оппозиционный исламский проповедник – Ред.) Фетхуллах Гюлен будет выдан Турции, а сотрудничество с террористической организацией YPG будет прекращено", – сказал Чавушоглу на конференции, выступая перед иностранными послами в Анкаре.

Ранее Анкара неоднократно критиковала за поставки оружия YPG администрацию президента США Барака Обамы, которая считает сирийских курдов своим союзником в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, Турция выдвинула международной коалиции ультиматум по базе Инджирлик.