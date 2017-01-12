Аномальные морозы в Европе продолжают убивать людей (видео)

В Македонии, Албании и Сербии, по меньшей мере, восемь человек замерзли насмерть

Аномальные морозы в Европе продолжают убивать людей. Со вчерашнего дня жертв холода увеличилось до 60. В зоне риска – старики, бездомные и беженцы.

Треть всех погибших – в Польше, вторая по смертности из-за морозов – Италия. Эту страну не перестает засыпать снегом до сих пор. Коммунальщики работают и днем, и ночью. Впрочем, не успевают расчищать сугробы. Власть привлекла к работам военных. Призывают пенсионеров, которые в зоне риска, не выходить на улицу.

"В свои 80 лет я вынужден грести снег возле своих дверей, иначе я не смогу выйти и купить себе еды. У меня нет никого, кто бы заботился обо мне", – жалуется Бенедетто Чинотта, пенсионер.

Сильные морозы и на Балканах. В Македонии, Албании и Сербии, по меньшей мере, восемь человек замерзли насмерть. Катастрофическая ситуация в сельской местности. Отдельные поселения остались без электроэнергии, ведь мощная метель оборвала электросети.

В Сербии замерз Дунай – там парализовано судоходство. А тысячи мигрантов, которые живут здесь под открытым небом, не отходят от костров.

"Было очень холодно, а теперь еще и 3 дня уже идет снег. У нас нет воды, мы хотим есть, у нас нет ничего", – сказал Мухамед, беженец из Афганистана.

Впрочем, на снег жалуются не все. В Хорватии катаклизмов нет. Коммунальщики справляются, хотя признают, это не просто.

"Мы приступаем к работе в 5 утра, делаем все, что в наших силах, чтобы люди спокойно ходили на работу", – отметил коммунальщик.

Зато прибрежные хорватские курорты заиграла новыми красками. Вьюга красивая на море. Посмотреть на это зрелище на набережную приходят люди.

А древние города выглядят хорошо в белых одеждах с высоты птичьего полета.

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