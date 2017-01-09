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Ансамбль Александрова набирает новых артистов http://www.segodnya.ua/img/article/7866/10_main.1483977223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/10_tn.1483977223.jpg Мир Как сообщается, конкурс пройдет с 16 по 25 января, к участию приглашаются лица от 18 до 45 лет

Ансамбль Александрова набирает новых артистов

Сегодня, 17:51

Как сообщается, конкурс пройдет с 16 по 25 января, к участию приглашаются лица от 18 до 45 лет

Ансамбль Александрова. Фото: LSM.LV
Ансамбль Александрова. Фото: LSM.LV

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова объявил конкурс на замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета.

Как сообщается, конкурс пройдет с 16 по 25 января. К участию приглашаются лица от 18 до 45 лет, у которых есть академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности, а также учащиеся выпускных курсов.

Напомним, самолет военного ведомства Российской Федерации Ту-154 разбился на Рождество, 25 декабря после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека. В самолете также летели 65 человек из военного ансамбля песни и пляски имени Александрова (более известного как "Хор Красной армии"). Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Военные артисты должны были дать новогодний концерт для российских оккупационных сил в Сирии. Также в самолете было девять журналистов телеканалов, запрещенных в Украине, и член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, известная сотрудничеством с российской армией.
россия, Ту-154, ансамбль, хор, крушение Ту-154

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Источник:

ZN.ua

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