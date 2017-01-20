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Антитрамповские беспорядки в США: сообщают о задержании российского журналиста http://www.segodnya.ua/img/article/7903/30_main.1484936382.png http://www.segodnya.ua/img/article/7903/30_tn.1484936382.png Мир Отмечается, что корреспондент Russia Today был задержан во время освещения беспорядков

Антитрамповские беспорядки в США: сообщают о задержании российского журналиста

Сегодня, 20:21

Отмечается, что корреспондент Russia Today был задержан во время освещения беспорядков

Беспорядки в США. Фото: скриншот
Беспорядки в США. Фото: скриншот

Корреспондента российского пропагандистского канала Russia Today задержали во время акций протеста в Вашингтоне, которые он там освещал. Об этом сообщил в Twitter российский журналист Алексей Ярошевский.

По его словам, журналист Александр Рубинштейн был задержан во время работы на акции протеста, которые начались перед инаугурацией Трампа.

"Услышал, что наш веб-репортер @AlexR_DC(Александр Рубинштейн) был арестован во время освещения беспорядков", – написал Ярошевский.

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Напомним, в США начались массовые акции протеста перед началом инаугурации президента США Дональда Трампа. Дошло до того, что демонстранты начали крушить все на своем пути, бить стекла, после чего полиция применила слезоточивый газ.
США, журналист, инаугурация, трамп, беспорядки, Russia Today
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"Сегодня"

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