Аргентина содрогнулась от подземных толчков

Сегодня, 10:03

О разрушениях , погибших или пострадавших пока не сообщалось

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6. Фото: AFP
В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,6. Фото: AFP

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Аргентины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Подземные толчки произошло в 18 километрах от границы с Чили. Эпицентр землетрясения находился в 72 километрах западнее аргентинского города Лухан де Куйо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Ранее сообщалось, что  13 ноября 2016 года в Новой Зеландии  началась серия подземных толчков и продолжалась более суток, охватив значительную территорию.

Эпицентр землетрясения располагался к северо-востоку от города Крайстчерч, а самый сильный толчок магнитудой 7,8 был зафиксирован в 180 километрах, в районе города Каикоур.
Аргентина, Чили, землетрясение, подземные толчки

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Источник:

Интерфакс

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