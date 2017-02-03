Аргентина содрогнулась от подземных толчков

О разрушениях , погибших или пострадавших пока не сообщалось

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Аргентины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Подземные толчки произошло в 18 километрах от границы с Чили. Эпицентр землетрясения находился в 72 километрах западнее аргентинского города Лухан де Куйо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Ранее сообщалось, что 13 ноября 2016 года в Новой Зеландии началась серия подземных толчков и продолжалась более суток, охватив значительную территорию.

Эпицентр землетрясения располагался к северо-востоку от города Крайстчерч, а самый сильный толчок магнитудой 7,8 был зафиксирован в 180 километрах, в районе города Каикоур.