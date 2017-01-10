"Арсенал" подписал игрока из седьмого дивизиона Англии

20-летний англичанин пока будет играть за молодежную команду "канониров"

"Арсенал" объявил на официальном сайте о подписании контракта с защитником Коэном Брамаллом.

Тем не менее, 20-летний англичанин, выступавший ранее за "Эднесфорд Таун" в седьмом по силе дивизионе Англии, пока будет играть за молодежную команду "канониров". С игроком был подписан профессиональный контракт, подробности которого не разглашаются.

По информации СМИ, "Арсенал" подписал двухлетний контракт с Брамаллом, а за его трансфер заплатил 40 тысяч фунтов стерлингов.