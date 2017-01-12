Артем Милевский празднует День рождения в трусах и шапке

Экс-нападающему сборной Украины сегодня исполнилось 32 года

Сегодня бывшему форварду сборной Украины и киевского "Динамо" Артему Милевскому исполняется 32 года.

По этому случаю Милевский запостил в Инстаграм свое фото из гостиницы Санкт-Петербурга, где он лежит на кровати в шапке и в трусах.

"Старт моего дня рождения", – подписал фотографию Милевский. Ну и тут же нарвался на волну поздравлений, которых быстро набежало более двух сотен.

Напомним, что сейчас Артем Милевский выступает в первой лиге чемпионата России за клуб "Тосно".