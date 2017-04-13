Асад заявил, что у Сирии нет химического оружия

Сегодня, 16:58

Он также заявил, сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде являются "стопроцентной фабрикацией"

Башар Асад, фото AFP
Башар Асад, фото AFP

Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что его страна не располагает химическим оружием.

"Мы не располагаем химическим оружием. Уже много лет. В 2013 году мы отказались от всего нашего арсенала", – заявил он в интервью агентству France-Presse, опубликованном на сайте радиостанции Europe1.

"И даже если бы мы располагали таким оружием, мы бы никогда его не использовали", – добавил Асад.

Он также заявил, сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде, являются "стопроцентной фабрикацией".

"Определенно, 100% для нас, это фабрикация. У нас складывается впечатление, что Запад, в особенности, США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами", – сказал он.

"Они сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки", – добавил Асад.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что глава Сирии Башар Асад мог применить запрещенное химическое оружие без ведома россиян, которые всячески поддерживают его.

Глава Белого дома отметил, что сейчас продолжается расследование по этому вопросу. По его словам, большая команда в Пентагоне и лично министр обороны Джемс Маттис работают над этим. "Я бы хотел считать, что они (россияне) не знали об этом (подготовке химической атаки режимом Асада), но наверняка они знали, они там были", – еще раз подчеркнул Трамп.

Он заявил, что применение химического оружия против гражданских, в том числе детей и младенцев, является ужасным преступлением.

Президент США также отметил, что не имеет сомнений в правильности своего решения ответить на это преступление ракетным ударом по авиабазе, откуда была направлена химическая атака против гражданского населения.
россия, Сирия, США, трамп, асад
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Интерфакс-Украина

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