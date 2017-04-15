Астронавты отправили Трампу нецензурное послание

Сегодня, 05:45

В агентстве послание называют первым космическим протестом из-за планов Трампа сократить финансирование деятельности федерального агентства по охране окружающей среды (EPA) и американского космического агентства NASA


Инженеры из Автономного космического агентства (ASAN, The Autonomous Space Agency Network) устроили космический протест и отправили в стратосферу плакат с посланием президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщается на странице агентства в Twitter, – передает "Обозреватель".

"Оттуда международная политика выглядит такой мелочной. Вам хочется схватить политика за шиворот, вытащить его на четверть миллиона миль и сказать: "Посмотри на это, с*кин сын", – отметил астронавт миссии Apollo 14 Эдгар Митчелл.

Отметим, в агентстве это послание называют первым космическим протестом из-за планов Трампа сократить финансирование деятельности федерального агентства по охране окружающей среды (EPA) и американского космического агентства NASA.

По словам Трампа, эти средства нужно перенаправить на оборону, строительство стены на границе с Мексикой и депортацию нелегальных мигрантов.
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