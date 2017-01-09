"Атлетико Насьональ" получил награду Fair Play от ФИФА
Колумбийский клуб поддержал разбившийся в авиакатастрофе "Шапекоэнсе"
Во время торжественной церемонии вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016 была вручена специальная награда Fair Play, которая досталась финалисту Копа Судамерикана "Атлетико Насьональ".
Соперник колумбийского клуба по финалу "Шапекоэнсе" разбился в авиакатастрофе по дороге на матч. Руководство "Атлетико" предложило объявить бразильский клуб победителем Кубка.
КОНМЕБОЛ поддержал инициативу колумбийцев, а сам клуб получил специальную награду fair play от Южноамериканской футбольной конфедерации.
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