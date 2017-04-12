Авиакомпания United Airlines выгнала с рейса пассажира – потеряла 750 миллионов

Сегодня, 09:20

Скандальный инцидент на борту одного из авиарейсов стоил компании огромных убытков


Американская авиакомпания United Airlines из-за инцидента с принудительной высадкой пассажира одного из рейсов потеряла более 750 миллионов долларов из-за снижения капитализации компании, сообщает портал Gizmodo.

Сообщается, что после того, как одного из пассажиров авиакомпании силой выволокли из самолета, стоимость акций перевозчика в ходе торговой сессии 11 апреля опускалась с 22,5 миллиарда до 21,7 миллиарда долларов.

Напомним, на днях в сети опубликовано видео, на котором запечатлено шокирующее поведение охранников аэропорта Чикаго, которые силой выволокли пассажира из салона самолета авиакомпании United Airlines.

Суть в том, что Авиакомпания United Airlines продала на самолет больше билетов, чем было необходимо. Компания столкнулась с тем, что ей негде было разместить четырех человек запасного экипажа. United Airlanes предложила 800 долларов компенсации, но никто из пассажиров не согласился выйти из самолета за эту сумму. Тогда было принято решение случайным образом выбрать четыре кресла в салоне и освободить их. Один из четырех "счастливчиков" отказался покидать самолет, аргументируя это тем, что он врач и ему нужно лететь в Луисвилл для осмотра пациента. Тогда охрана и экипаж помогли ему выйти.

Видео инцидента смотрите здесь.
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Источник:

Lenta.ru

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