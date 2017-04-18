Австралия ужесточила требования к работникам-иностранцам

Сегодня, 13:26

Страна отменила основную рабочую визу

Австралийские рабочие визы больше не будут действовать. Фото: yanter.ru
Австралийские рабочие визы больше не будут действовать. Фото: yanter.ru

Правительство Австралии решило прекратить действие визы номер 457 — основной рабочей визы для иностранцев.

"Мы — нация иммигрантов и всегда ею будем оставаться, однако преимущество при предложении работы должно предоставляться австралийцам. Поэтому мы отменяем визу номер 457, на основании которой до сих пор в нашей стране на временной основе находились иностранные работники. Мы больше не можем позволять, чтобы виза 457 служила гарантией получения рабочего места, которое может и должно быть предоставлено австралийцам. Программа миграции должна работать в наших национальных интересах", — заявил премьер-министр Малкольм Тернбулл.

В то же время он сообщил, что взамен правительство инициирует ввод новых временных виз для иностранных работников, которые лучше будут учитывать потребности страны в квалифицированных работниках и выдвигать к последним более строгие требования.

Временную рабочую визу номер 457 в Австралии ввели в 1996 году и до сих пор она оставалась главным инструментом привлечения австралийскими работодателями квалифицированных иностранных работников на срок до четырех лет.
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Источник:

NEWSru.com

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