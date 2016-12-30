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Австрия будет настаивать на смягчении санкций против России – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7846/90_main.1483097939.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/90_tn.1483097939.jpg Мир При этом, в 2017 году данная страна будет председательствовать в ОБСЕ

Австрия будет настаивать на смягчении санкций против России – СМИ

Сегодня, 13:38

При этом, в 2017 году данная страна будет председательствовать в ОБСЕ

Австрия председательствует в ОБСЕ в 2017 году. Фото: osce.org
Австрия председательствует в ОБСЕ в 2017 году. Фото: osce.org

Австрия во время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017 году будет настаивать на смягчении санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в интервью журналу Der Spiegel.

Глава австрийского МИД заявил, что в следующем году Австрия принимает в Германии председательство в ОБСЕ и планирует воспользоваться этим, чтобы способствовать изменениям в отношениях Европейского Союза с Россией.

"Мы должны восстановить доверие в Европе и в вопросе санкций перейти от системы наказаний к системе поощрений", – отметил Курц.

По словам главы австрийского МИД, нужна смена тенденции в отношениях с Россией. В частности, он считает, что нужно отойти от мышления в категориях "холодной войны".

"За каждое положительное изменение на местах мы должны были бы пошагово смягчать санкции", – утверждает Курц.

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в связи с аннексией Крыма и действиями Москвы на Донбассе в 2014 году. Недавно Евросоюз в очередной раз продлил на полгода действие этих санкций.
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Источник:

УНИАН

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