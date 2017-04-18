Автобус с людьми смыло на трассе в Казахстане из-за прорыва дамбы

На записи видно, что машина, в которой находились дети, почти полностью погружена под воду

На севере Казахстана водой смыло автобус с людьми. Причиной стал прорыв земляной дамбы. Как сообщают местные СМИ, в автобусе находились 15 человек, из них 10 детей.

Людей эвакуировали через люк в крыше автобуса. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

