Автобус с людьми смыло на трассе в Казахстане из-за прорыва дамбы
На записи видно, что машина, в которой находились дети, почти полностью погружена под воду
На севере Казахстана водой смыло автобус с людьми. Причиной стал прорыв земляной дамбы. Как сообщают местные СМИ, в автобусе находились 15 человек, из них 10 детей.
Людей эвакуировали через люк в крыше автобуса. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.
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