Автомобиль в Хельсинки протаранил толпу людей

Полиция пока не говорит о теракте, водитель задержан

Около семи человек получили травмы, после того, как автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, сообщают западные СМИ.

По меньшей мере, три человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан.

По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полиции склоняются к тому, что это несчастный случай.

Напомним, в результате теракта в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки.