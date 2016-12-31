Автомобиль в Хельсинки протаранил толпу людей
Полиция пока не говорит о теракте, водитель задержан
Около семи человек получили травмы, после того, как автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, сообщают западные СМИ.
По меньшей мере, три человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан.
По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полиции склоняются к тому, что это несчастный случай.
Напомним, в результате теракта в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки.
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