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Автомобиль в Хельсинки протаранил толпу людей http://www.segodnya.ua/img/article/7849/69_main.1483197273.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/69_tn.1483197273.jpg Мир Полиция пока не говорит о теракте, водитель задержан

Автомобиль в Хельсинки протаранил толпу людей

Сегодня, 17:13

Полиция пока не говорит о теракте, водитель задержан

Фото: Flickr/ Rowanhill
Фото: Flickr/ Rowanhill

Около семи человек получили травмы, после того, как автомобиль протаранил толпу людей в Хельсинки, сообщают западные СМИ.

По меньшей мере, три человека находятся в критическом состоянии. Отмечается, что инцидент произошел у станции метро на окраине финской столицы. Водитель автомобиля задержан.

По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полиции склоняются к тому, что это несчастный случай.

Напомним, в результате теракта в Берлине 19 декабря погибли 12 человек. Исламист угнал грузовик и въехал на нем на территорию рождественской ярмарки. 
метро, несчастный случай, автомобиль, Хельсинки, станции метро

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Источник:

Интерфакс-Украина

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