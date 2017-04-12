Автовладелец целый месяц ночевал в машине, чтобы узнать, кто ее царапает

Мужчина несколько месяцев не мог понять, чем мешает его машина неизвестному "мстителю"

Как рассказал житель Минска на форуме Минского скутер-клуба, неизвестный систематически царапал его припаркованную машину — всего за полгода он насчитал более 20 больших царапин. При этом мужчина утверждает, что всегда парковался так, чтобы никому не мешать и на газон не заезжал.

С помощью видеорегистратора установить личность неизвестного хулигана не удалось.Тогда мужчина попытался наладить контакт с хулиганом с помощью записки.

Отчаявшийся автовладелец принял решение лично поймать злоумышленника, тем более что белорусское законодательство позволяет гражданину задержать преступника и доставить его в правоохранительные органы. Ради этого он на протяжении месяца ночевал в автомобиле. Беларус выяснил, что нарушитель появляется у машины с 4 до 6 утра.

В итоге после целого месяца постоянных дежурств он поймал с поличным хулигана. Им оказалась пожилая женщина, которую белорус назвал "бабушкой-одуванчиком в смешной круглой шляпке". Виновница не смогла объяснить мотив своих действий. Жительница Беларуси оставляла специфические царапины на машине с помощью жетонов для минского метро.

"Это был тяжелый месяц, признаюсь. Можете себе представить, что такое провести несколько часов в относительной неподвижности на заднем сиденье небольшого автомобиля, да еще и в минусовую температуру. В итоге до 4 утра вертишься в кровати, пытаясь урвать хоть сколько-то часов сна, потом дежуришь, с подозрением прислушиваясь к звукам и всматриваясь в проходящих пешеходов, а в 6-7 часов, разочарованный, возвращаешься домой и пытаешься урвать еще несколько часов сна перед работой", — рассказал беларус.

Женщина признала свою вину, но предложила расплатиться только за "сегодняшний день". Владельца автомобиля такое предложение не устроило и он обратился в милицию. Мужчина намерен обратиться в суд с требованием возместить моральный и материальный ущерб.

