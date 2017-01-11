Барак Обама не смог сдержать слез во время прощальной речи (видео)

Президент США Барак Обама выступал с прощальной речью в конгресс-центре "Маккормик-плейс" в Чикаго, сообщает русская служба BBC.



Он заявил, что хочет произнести речь не в Белом доме, а в Чикаго, "где все началось", – именно там он находился, когда получил известие о своей первой обеде на президентских выборах в 2008 году.



Вместе с ним в конгресс-центр прибыли первая леди Мишель Обама и вице-президент Джо Байден с супругой.



В зале собрались около 20 тысяч человек. Изначально билеты на мероприятие раздавались бесплатно, однако позже их цена у перекупщиков в интернете превысила тысячу долларов.



В своей речи он назвал расизм и экономическое неравенство одними из главных угроз для демократии в США.

Еще одной угрозой для демократического устройства Америки Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мнения не основаны на "некоторых общих исходных фактах".



Слез Обама не сдержал, обращаясь с трибуны к своей жене Мишель: "На протяжении последних 25 лет ты была не только моей женой и матерью моих детей, ты была моим лучшим другом... И я горжусь тобой. Вся страна гордится тобой".



Значительную часть своей речи Обама посвятил борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что именно США уничтожили десятки тысяч боевиков. Обама призвал американцев к бдительности и заявил, что демократия находится под угрозой и призвал их восстанавливать демократические институты.



Кроме того в своей прощальной речи президент США Барак Обама заявил, что Москва и Пекин не сравнятся по влиянию с Вашингтоном, если только американцы и в дальнейшем не отступятся от своих традиционных ценностей.





