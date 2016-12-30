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"Барселона" – лидер чемпионата Испании по размеру средней зарплаты в команде http://www.segodnya.ua/img/article/7846/64_main.1483094726.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/64_tn.1483094726.jpg Мир Замыкают список клубов "Лас-Пальмас" и новичок примеры и "Леганес"

"Барселона" – лидер чемпионата Испании по размеру средней зарплаты в команде

Сегодня, 12:45

Замыкают список клубов "Лас-Пальмас" и новичок примеры и "Леганес"

Фото AFP
Фото AFP

"Барселона" возглавила список клубов чемпионата Испании по размеру средней зарплаты в команде.

Каталонский клуб выплачивает игрокам команды в среднем по 7,1 миллиона евро. Занимающий вторую строчку "Реал" имеет среднюю зарплату в 6,4 миллиона евро.

Клубы за которые выступают украинцы Денис Бойко, Роман Зозуля и Артем Кравец "Малага", "Бетис" и "Гранада" расположились в середине списка.

Замыкают список клубов "Лас-Пальмас" и новичок примеры и "Леганес".

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футбол, Барселона, чемпионат Испании

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