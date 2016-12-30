"Барселона" – лидер чемпионата Испании по размеру средней зарплаты в команде
Замыкают список клубов "Лас-Пальмас" и новичок примеры и "Леганес"
"Барселона" возглавила список клубов чемпионата Испании по размеру средней зарплаты в команде.
Каталонский клуб выплачивает игрокам команды в среднем по 7,1 миллиона евро. Занимающий вторую строчку "Реал" имеет среднюю зарплату в 6,4 миллиона евро.
Клубы за которые выступают украинцы Денис Бойко, Роман Зозуля и Артем Кравец "Малага", "Бетис" и "Гранада" расположились в середине списка.
Замыкают список клубов "Лас-Пальмас" и новичок примеры и "Леганес".
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