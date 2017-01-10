Баскетболист Деррик Роуз пропал перед матчем НБА

Разыгрывающий "Нью-Йорк Никс" Деррик Роуз не прибыл в расположение команды перед матчем НБА с "Нью-Орлеаном". Поначалу причина его отсутствия была неизвестна. По свидетельствам журналистов, за 90 минут до игры главный тренер "Никс" Джефф Хорнасек заявил, что к ней готовы все баскетболисты, кроме Миндгауса Кузминскаса. Но затем клубу пришлось срочно внести в список отсутствующих и Роуза.

Защитник "Нью-Йорка" Брендон Дженнингс после матча признался, что никто не знает, где находится Роуз и что с ним случилось. Также он отметил, что исчезновение Роуза сказалось на игре "Никс" с "Пеликанс". Встреча в итоге завершилась со счетом 110:96 в пользу "Нью-Орлеана", даже несмотря на то, что лидер гостей Энтони Дэвис получил травму в третьей четверти.

Ранее Роуз никогда не опаздывал на игры. Но на этот раз представители клуба не могли дозвониться ни до него, ни до его близких. А игроки отмечают, что разыгрывающий ни о чем их не предупреждал. The Vertical сообщает, что защитник недоволен тем, как проходит сезон, а также отношениями с Хорнасеком. В частности, он был очень зол на тренера, когда тот усадил его на скамейку в заключительной четверти встречи с "Милуоки".

Через некоторое время центровой "Никс" Жоаким Ноа сообщил, что ему удалось пообщаться с Роузом и тот в порядке, но от дальнейших комментариев отказался. Еще позже ряд СМИ сообщили, что разыгрывающий в срочном порядке покинул Нью-Йорк и вылетел в Чикаго по причине неотложных семейных обстоятельств (впрочем, эта информация все еще не подтверждена официально). Роуз связался с руководством клуба, в частности генеральным менеджером Стивом Миллсом, и объяснил ему ситуацию.

Большую часть своей карьеры Роуз провел в "Чикаго". В составе "Быков" он завоевал статуэтку самого ценного игрока сезона в 2011 году. Но после ряда тяжелых травм так и не сумел вернуться на былой уровень. В межсезонье его обменяли в "Нью-Йорк". В составе "Никс" разыгрывающий принял участие в 33 матчах регулярки, в среднем набирая 17,3 очка, делая 4,5 передачи и 3,9 подбора.

Будущим летом Роуз станет свободным агентом.