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Баскетболист "Нью-Йорк Никс" подарил автомобиль больному раком ребенку http://www.segodnya.ua/img/article/7831/55_main.1482752208.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/55_tn.1482752208.jpg Мир Кармело Энтони учредил специализированный фонд, который помогает больным детям

Баскетболист "Нью-Йорк Никс" подарил автомобиль больному раком ребенку

Сегодня, 13:32

Кармело Энтони учредил специализированный фонд, который помогает больным детям

Кармело Энтони. Фото AFP
Кармело Энтони. Фото AFP

Форвард баскетбольного клуба "Нью-Йорк Никс" Кармело Энтони подарил автомобиль ребенку, который страдает редкой формой онкологического заболевания.

В воскресенье "Никс" со счетом 114:119 уступили на своем паркете "Бостону" в матче регулярного чемпионата НБА. Перед игрой Кармело Энтони, являющийся учредителем специализированного фонда, лично подарил 17-летнему ребенку и его семье новый автомобиль.

"Не думаю, что это можно описать словами. С моим фондом мы подарили им автомобиль и просто смотрели на их эмоции. Ребенок хотел заплакать, но сдержался", – сказал Энтони.

По сообщению источника, ребенок страдает лангергансоклеточным гистиоцитозом – редкое заболевание, которое встречается преимущественно у детей. Сообщается, что после 18 месяцев лечения болезнь находится в стадии ремиссии.
баскетбол, НБА , баскетболист, Нью-Йорк Никс

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Р-спорт

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