Баскетболистки в США подрались во время матча (видео)
Инцидент произошел в поединке студенческой лиги
Баскетболистки "Юты" и "Невады" устроили массовую драку во время матча американской студенческой лиги.
Конфликт между спортсменками начался в концовке третьей четверти. Представительница "Юты" толкнула свою соперницу, что спровоцировало драку, в которой также приняли участие запасные игроки. Потасовку удалось остановить.
Встреча завершилась в овертайме победой баскетболисток "Невады" со счетом – 55:53.
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