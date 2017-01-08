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Баскетболистки в США подрались во время матча (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/99_main.1483865301.png http://www.segodnya.ua/img/article/7862/99_tn.1483865301.png Мир Инцидент произошел в поединке студенческой лиги

Баскетболистки в США подрались во время матча (видео)

Сегодня, 10:43

Инцидент произошел в поединке студенческой лиги


Баскетболистки "Юты" и "Невады" устроили массовую драку во время матча американской студенческой лиги.

Конфликт между спортсменками начался в концовке третьей четверти. Представительница "Юты" толкнула свою соперницу, что спровоцировало драку, в которой также приняли участие запасные игроки. Потасовку удалось остановить.

Встреча завершилась в овертайме победой баскетболисток "Невады" со счетом – 55:53.
драка, баскетбол, баскетболистка

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Источник:

Lenta.ru

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