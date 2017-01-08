Баскетболистки в США подрались во время матча (видео)

Баскетболистки "Юты" и "Невады" устроили массовую драку во время матча американской студенческой лиги.

Конфликт между спортсменками начался в концовке третьей четверти. Представительница "Юты" толкнула свою соперницу, что спровоцировало драку, в которой также приняли участие запасные игроки. Потасовку удалось остановить.

Встреча завершилась в овертайме победой баскетболисток "Невады" со счетом – 55:53.