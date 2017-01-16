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"Бавария" продлила контракт с героем финала ЛЧ-2013 http://www.segodnya.ua/img/article/7887/3_main.1484576239.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/3_tn.1484576239.jpg Мир Арьен Роббен будет играть за мюнхенцев до лета 2018 года

"Бавария" продлила контракт с героем финала ЛЧ-2013

Сегодня, 16:17

Арьен Роббен будет играть за мюнхенцев до лета 2018 года

Роббен продолжить выступления в &quot;Баварии&quot;. Фото Twitter
Роббен продолжить выступления в "Баварии". Фото Twitter

Голландский полузащитник "Баварии" Арьен Роббен продлил контракт с клубом. Новое соглашение мюнхенцев с 32-летним хавбеком рассчитано до 30 июня 2018 года.

За "Баварию" Роббен выступает с 2009 года. В ее составе он пять раз становился чемпионом Германии, четырежды – победителем Кубка страны, а в 2013 году выиграл Лигу чемпионов, забив победный гол в финале.
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