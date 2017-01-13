Байден передал Пенсу записки с советами по Украине

Вице-президент отметил, что его преемник более информирован о России, нежели Трамп

Вице-президент США Джозеф Байден решил упростить работу своего преемника Майка Пенса, предоставив ему записки, в которых говорится, как лучше наладить сотрудничество с украинской и иракской властями. Об этом он сообщил в Белом доме во время своих проводов с занимаемой должности, передает" Радио Свобода".

Он одобрительно высказался относительно Пенса и отметил, что новый вице-президент намного больше осведомлен касательно России, нежели новоизбранный президент США Дональд Трамп.

"Я никогда не знаю, что Трамп подразумевает, – сказал Байден о высказываниях избранного президента в отношении России. – Но я думаю, что Майк значительно более информирован о поведении россиян, потенциальных намерениях и поведении Путина", – сказал Байден.

Также он очертил в записках для Пенса самые важные моменты, которые могут произойти в мире. Он добавил, что Пенс внимательно изучил его советы.

Как заявлял нардеп от "Батькивщины", член депутатской группы ВР по межпарламентским связям с США Алексей Рябчин, Джо Байден – один из самых больших друзей Украины, который действительно хотел, чтобы страна, которую он полюбил, развивалась.

Кроме того стало известно, что Джо Байден в качестве все еще вице-президента США 15 января посетит Украину, где проведет встречу с президентом украинского государства Петром Порошенко.