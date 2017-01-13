Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Байден передал Пенсу записки с советами по Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7878/92_main.1484298587.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/92_tn.1484298587.jpg Мир Вице-президент отметил, что его преемник более информирован о России, нежели Трамп

Байден передал Пенсу записки с советами по Украине

Сегодня, 11:10

Вице-президент отметил, что его преемник более информирован о России, нежели Трамп

Джо Байден. Фото AFP
Джо Байден. Фото AFP

Вице-президент США Джозеф Байден решил упростить работу своего преемника Майка Пенса, предоставив ему записки, в которых говорится, как лучше наладить сотрудничество с украинской и иракской властями. Об этом он сообщил в Белом доме во время своих проводов с занимаемой должности, передает" Радио Свобода".

Он одобрительно высказался относительно Пенса и отметил, что новый вице-президент намного больше осведомлен касательно России, нежели новоизбранный президент США Дональд Трамп.

"Я никогда не знаю, что Трамп подразумевает, – сказал Байден о высказываниях избранного президента в отношении России. – Но я думаю, что Майк значительно более информирован о поведении россиян, потенциальных намерениях и поведении Путина", – сказал Байден.

Также он очертил в записках для Пенса самые важные моменты, которые могут произойти в мире. Он добавил, что Пенс внимательно изучил его советы.

Как заявлял нардеп от "Батькивщины", член депутатской группы ВР по межпарламентским связям с США Алексей Рябчин, Джо Байден – один из самых больших друзей Украины, который действительно хотел, чтобы страна, которую он полюбил, развивалась.

Кроме того стало известно, что Джо Байден в качестве все еще вице-президента США 15 января посетит Украину, где проведет встречу с президентом украинского государства Петром Порошенко.
США, Байден, трамп, записки, советы, вице-президент, Пенс

Вы сейчас просматриваете новость "Байден передал Пенсу записки с советами по Украине". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Байден на вручении ему медали Свободы. Фото: скриншот

Вслед за Обамой прослезился и Джо Байден

Сегодня, 09:52

Данное событие состоялось во время награждения вице-президента высшей государственной наградой – медалью Свободы

Мир

Джо Байден. Фото: AFP

Байден подтвердил информацию о компромате РФ на Трампа

Сегодня, 09:12

Реакция Обамы на отчет американской разведки была неоднозначной

Политика

Байден снова едет в Украину. Фотограф: О. Иващенко

Команде Трампа может не понравиться, что Украина - любимое "детище" Байдена - эксперт

Вчера, 13:20

Украине необязательно афишировать привязанность к себе старой Администрации США, считает Алена Гетьманчук

Политика

Светлана Залищук. Фото: facebook.com

Залищук рассказала, что означает визит Байдена в Украину

6 Января, 16:45

Нардеп считает, что часть либерального истеблишмента США "все равно поддерживает Украину"

Мир

Пенс и Трамп. Фото: AFP

Пенс ответил на информацию о компромате на Трампа

11 Января, 18:31

Пенс отметил, что информация, обнародованная порталом Buzzfeed, не имеет никаких подтверждений

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США

4 Января, 23:01

Он сообщил, что у республиканцев имеется "множество идей" для замены Obamacare

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.