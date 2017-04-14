Беглого босса мафии арестовали на шашлыках с женой

Сегодня, 18:05

Кончетто Бонакорси сбежал из тюрьмы в Неаполе, где отбывал наказание за убийство

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Итальянская полиция задержала беглого босса мафии в тот момент, когда он готовился жарить шашлыки со своей женой на балконе дома в Тоскане, где они скрывались.

56-летний босс сицилийской мафии Кончетто Бонакорси сбежал из тюрьмы в Неаполе, где отбывал наказание за убийство, незаконное избавление от мертвых тел и наркоторговлю, в прошлом году.

Его удалось задержать после того, как полицейские, следившие за женой Бонакорси, заметили мафиози за приготовлением шашлыков на балконе квартиры небольшого городка Масса- э-Коцциле, сообщает Local.

Бонакорси считается главой сицилийского мафиозного клана Stidda, который является одним из основных конкурентов знаменитой "Коза Ностры".

Впервые его арестовали в 1991 году прямо в день свадьбы. Полицейские, окружившие церковь в Катании, по просьбе мафиози позволили ему все-таки завершить церемонию заключения брака, прежде чем вывести его в наручниках.

Несмотря на тяжесть приговора, в тюрьме Бонакорси пользовался относительно мягким режимом. Ему даже предоставлялись регулярные трехдневные отпуска, во время одного из которых он и сбежал.

Напомним, 26 января итальянские карабинеры объявили о задержании 33 активных членов Ндрангеты. Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство.
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Источник:

Вести.Ru

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