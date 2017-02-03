Беларусь обойдется без российской нефти – Лукашенко

Президент Беларуси подчеркнул, что свободу и независимость невозможно оценить деньгами и числами

Беларусь может обойтись без нефти из России, и не намерена ради этого жертвовать своей свободой и независимостью. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно", – сказал Лукашенко на встрече с журналистами в Минске.

"Но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами, никакими числами", – подчеркнул президент Беларуси.

По его словам, совершенно несопоставимо, если "на одной чаше независимость, а на другой – российская, иранская, азербайджанская или американская нефть".

"Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", – сказал Лукашенко.

Напомним, Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления, чем вызвала обеспокоенность Министерства иностранных дел Беларуси.

Ранее сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о краткосрочном безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.