Белый дом хочет сохранить гибкость для пересмотра санкций против России – СМИ

17 Июня 2017, 22:11

Белый дом обеспокоен тем, что текущая версия законопроекта свяжет им руки в возможности улучшить отношения между США и Россией

Белый дом. Фото из открытых источников
Белый дом. Фото из открытых источников

Администрация США намерена работать с республиканцами в палате представителей над внесением отдельных изменений в законопроект о новых санкциях в отношении России, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации, – передает УНИАН.

По его словам, Белый дом обеспокоен тем, что текущая версия законопроекта свяжет им руки в возможности улучшить отношения между США и Россией, о чем публично говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Однако демократы в сенате, напротив, обеспокоены тем, что администрация президента Дональда Трампа может пойти на отмену нового законопроекта о санкциях против России.

Источник добавил, что в Белом доме поддерживают сохранение санкций против России, и что пока в администрации не обсуждали какую-либо отмену нового законопроекта. При этом он отметил, что Белый дом уверен в наличии своих союзников в палате представителей среди республиканцев, которые также обеспокоены прецедентом, когда законодатели будут ограничивать права исполнительной власти в лице администрации президента контролировать вопрос санкций.

15 июня сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России. За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против.
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