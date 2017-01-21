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Белый дом опубликовал программу новой Администрации США http://www.segodnya.ua/img/article/7904/46_main.1484994697.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/46_tn.1484994697.jpg Мир Приоритетом нового президента будет уничтожение "Исламского государства"

Белый дом опубликовал программу новой Администрации США

Сегодня, 12:30

Приоритетом нового президента будет уничтожение "Исламского государства"

Белый дом опубликовал программу новой Администрации США. Фото: AFP
Белый дом опубликовал программу новой Администрации США. Фото: AFP

После приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, передает Корреспондент.

Согласно документу, приоритетом новой администрации США будет уничтожение террористической группировки "Исламское государство" и для этого потребуются коалиционные действия.

Также США разработают современные системы противоракетной обороны для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР.

При этом в программе отмечается, что новый президент США намерен покончить с сокращением численности вооруженных сил США.

Новая администрация подтвердила серьезность намерений бороться с угрозами кибербезопасности страны.

В программе Трампа запланирован выход США из Транстихоокеанского партнерства и готовность выйти при необходимости из намного более важной для страны Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) с Мексикой и Канадой.

"Президент Трамп намерен пересмотреть NAFTA. Если наши партнеры откажутся от новых переговоров, которые дадут американским работникам честную сделку, тогда президент уведомит о намерении Соединенных Штатов выйти из NAFTA", − сообщает администрация президента.

Новая команда намерена высылать из страны нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, а для "установки барьера на пути бандитизма, насилия и наркотиков" подтверждается намерение построить стену на границе страны с Мексикой.

Администрация Трампа хочет добиться энергетической независимости от ОПЕК "и любых стран, враждебных интересам США". По оценкам новой команды, страна обладает "нетронутыми запасами" в 50 триллионов долларов сланцевой нефти и газа.

Как сообщалось, накануне Трамп принял присягу президента в Вашингтоне и официально стал президентом США.
США, Белый дом, программа, дональд трамп, исламское государство
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