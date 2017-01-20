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Белый дом останется без домашних животных впервые за 150 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7901/17_main.1484909976.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/17_tn.1484909976.jpg Мир Ранее планировалось, что младший сын Трампа получит в подарок собаку породы голдендудль

Белый дом останется без домашних животных впервые за 150 лет

Сегодня, 12:59

Ранее планировалось, что младший сын Трампа получит в подарок собаку породы голдендудль

Португальская водяная собака на фоне Белого Дома. Фото: Pixabay
Португальская водяная собака на фоне Белого Дома. Фото: Pixabay

Избранный президент США Дональд Трамп завершит переезд в Белый дом в считанные часы после инаугурации 20 января – традиция предполагает, что первую ночь после присяги новый глава государства проводит в своей резиденции, однако впервые за 150 лет семья президента не привезет с собой в Вашингтон домашних животных.

По данным Музея президентских питомцев, начиная с Теодора Рузвельта (два срока, с 1901 г. по 1909 г.) в Белом доме всегда были собаки, которые пользовались неизменной популярностью у большинства американцев, независимо от их партийной принадлежности.

Нередко в дополнение к ним первая семья США заводила и других животных.

"Первые семьи с домашними животными заставляют нас осознать, что они такие же люди, как и мы, – заявила основатель музея Клер Маклин в интервью телеканалу CBS. – Научить детей, да и взрослых различать президентов США по домашним животным проще, чем по какому-либо другому признаку".

Ранее планировалось, что младший сын Трампа получит в подарок собаку породы голдендудль (гибрид золотого ретривера и пуделя), цвет шерсти которой очень близок к редкому оттенку волос будущего президента США.

Щенка даже назвали Паттоном в честь одного из любимых Трампов героев военной истории – генерала Джорджа Смита Паттона-младшего, одного из основных командующих войсками США в Европе во время Второй мировой войны.

Однако, по данным New York Post, в ожидании переезда Трампов друг семьи Лоис Поуп так привязалась к щенку, что не смогла с ним расстаться.

В семье президента Барака Обамы две португальские водяные собаки – Бо и Санни. У его предшественника Джорджа Буша-младшего был шотландский терьер по кличке Барни Буш, а у семьи Клинтонов – лабрадор-ретривер Бадди и кот Сокс.

В разное время президенты США держали лошадей и птиц, а у 27-го главы государства Уильяма Тафта были козел и молочная корова.

Президенту Джону Адамсу маркиз де Лафайет подарил аллигатора, который жил в одной из ванных комнат Белого дома, приводя в ужас гостей. Супруга Адамса Луиза разводила гусениц тутового шелкопряда.

Напомним, 20 января 2017 года Барак Обама покинет пост президента США. После этого он намерен жить полной жизнью: напишет книгу, а затем станет наставником для будущих либеральных лидеров.

Как сообщалось, Обама уходит с поста президента с рейтингом одобрения 58%.
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Источник:

Интерфакс

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