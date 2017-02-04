Белый дом предостерег Иран от испытаний баллистических ракет

Сегодня, 01:32

Также представитель Белого дома заявил, что санкции введены из-за "продолжающейся поддержки Ираном терроризма"

Шон Спайсер, фото AFP
Шон Спайсер, фото AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет сидеть сложа руки в случае дальнейших испытаний баллистических ракет Ираном.

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге в Вашингтоне, трансляция которого велась на странице Администрации президента США в видеохостинге Youtube.

"Сегодня США ввели санкции против 25 лиц и компаний, которые оказывают поддержку программе Ирана по созданию баллистических ракет и исламским революционным силам "эль-Куд", – заявил Спайсер.

Он сказал, что решение о введении санкций стало ответом на развитие программы Ирана по созданию баллистических ракет, и в частности на испытание баллистической ракеты, которое было проведено 29 января.

Также представитель Белого дома заявил, что санкции введены из-за "продолжающейся поддержки Ираном терроризма".

Спайсер пояснил, что эти меры принимаются после тщательного изучения действий Ирана. По его словам, США продолжат реагировать на эти действия соответствующим образом.

"Я думаю, что сегодняшние санкции демонстрируют чрезвычайно решительную позицию против действий, к которым прибегает Иран", – добавил Спайсер.

При этом он не исключил, что в отношении Ирана могут быть приняты дополнительные меры.

По его мнению, сегодняшние санкции будут иметь ощутимое и сильное влияние на Иран. "Я надеюсь, что Иран осознает, что после провокационных мероприятий, к которым они прибегли, они поймут, что этот президент, эта администрация не будет сидеть сложа руки", – заявил Спайсер.

Департамент казначейства США сообщает, что новые санкции введены против 12 компаний и 13 физических лиц. Среди лиц под санкции, кроме иранцев, попали два ливанца и один китаец. Среди компаний – 4 из Ливана, 2 – из Китая и одна из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Источник:

УНИАН

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