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Берлинский террорист бежал из Германии через Брюссель – прокуратура http://www.segodnya.ua/img/article/7856/65_main.1483575396.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/65_tn.1483575396.jpg Мир Преступника опознали благодаря просмотру записей камер видеонаблюдения

Берлинский террорист бежал из Германии через Брюссель – прокуратура

Сегодня, 02:16

Преступника опознали благодаря просмотру записей камер видеонаблюдения

Амри был застрелен полицейскими в Милане 23 декабря, фото napoli1.com
Амри был застрелен полицейскими в Милане 23 декабря, фото napoli1.com

Уроженец Туниса Анис Амри, совершивший 19 декабря 2016 года теракт в Берлине с использованием грузовика, по дороге в Италию побывал в Брюсселе, сообщила в среду федеральная прокуратура Бельгии.

По ее данным, террорист прибыл из Амстердама на Северный вокзал бельгийской столицы 21 декабря около 19:00 и оставался там до 21:00 местного времени.

Преступника опознали благодаря просмотру записей камер видеонаблюдения, уточнила прокуратура. Других подробностей не обнародовано в интересах следствия, которое в Бельгии и Германии.

Как сообщалось, 19 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц погибли 12 человек, около 50 пострадали.

Подозреваемый в совершении теракта уроженец Туниса Амри был застрелен полицейскими в Милане 23 декабря.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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