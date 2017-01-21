Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Беспорядки в Вашингтоне: полиция задержала 217 человек http://www.segodnya.ua/img/article/7904/4_main.1484960582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/4_tn.1484960582.jpg Мир Шесть полицейских получили небольшие травмы

Беспорядки в Вашингтоне: полиция задержала 217 человек

Сегодня, 03:29

Шесть полицейских получили небольшие травмы

Беспорядки в Вашингтоне: полиция задержала 217 человек, фото AFP
Беспорядки в Вашингтоне: полиция задержала 217 человек, фото AFP

Полиция задержала 217 человек за беспорядки в Вашингтоне, сообщил на пресс-конференции журналистам и.о. шефа местной полиции Питер Ньюсэм.

По его данным, шесть полицейских получили небольшие травмы.

"Преступно действовавшие лица, которые участвовали в инцидентах ранее сегодня, были арестованы, им предъявлены обвинения в беспорядках", — заявил Ньюсэм.

В течение дня в городе произошел ряд стычек демонстрантов с полицией. Нападавшие били витрины и стекла машин, а также сожгли лимузин в центре американской столицы.

В пятницу в Вашингтоне проходят торжества по случаю инаугурации президента Дональда Трампа.
человек, обвинения, полиция, травмы, трамп, беспорядки, торжества, арестованы
Все новости по теме Инаугурация Трампа.

Вы сейчас просматриваете новость "Беспорядки в Вашингтоне: полиция задержала 217 человек". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Шайа ЛаБаф Фото: Getty

После инаугурации Трампа звезда "Трансформеров" объявил четырехлетнюю забастовку

Сегодня, 03:01

Ранее ЛаБаф отметился проведением различных перформансов

Мир

Протестующие били окна в авто, фото AFP

В Вашингтоне демонстранты разбили автомобиль телеведущего Ларри Кинга

Сегодня, 02:45

Протестующие разбили окна не только в машине Ларри Кинга, но и во многих других

Мир

Джон Келли, фото AFP

Сенаторы проголосовали за назначение Келли министром внутренней безопасности США

Сегодня, 02:15

"За" проголосовали 88 сенаторов, "против" — 11 законодателей, один человек воздержался

Мир

Папа Франциск, фото AFP

Папа Франциск призвал Трампа заботиться о бедных

Сегодня, 02:02

Франциск надеется, что Трамп будет руководствоватся духовными и этическими ценностями

Экономика

Американские биржи закрылись в плюсе после инаугурации Трампа, фото Breitbart

Американские биржи закрылись в плюсе после инаугурации Трампа

Сегодня, 01:41

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,48 — до 19827,25 пункта

Мир

Полиция вновь применила перечный газ неподалеку от Белого дома, фото AFP

Полиция вновь применила перечный газ неподалеку от Белого дома

Сегодня, 01:15

Столкновения произошли в четырех кварталах от Белого дома

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.