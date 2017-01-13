Бессмертный: Трамп – это финал нынешнего мирового порядка

Мировые лидеры, вероятно, вынуждены будут сесть за стол переговоров после прихода миллиардера к власти в США, считает экс-политик

Новоизбранный президент США Дональд Трамп взбудоражил мир своей победой в президентских выборах, и теперь мировой сообщество может ожидать смена мирового порядка. Такое мнение высказала в интервью телеканалу "112 Украина" экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

По его мнению, приход Трампа к власти в США нарушит мировой порядок, и мировым лидерам снова нужно будет садиться за стол переговоров.

"Что такое Трамп? По сути, это финал нынешнего миропорядка. Я бы сказал так: существовала версальско-вашингтонская система, которую где-то там подкорректировал Потсдам, и сегодня избрание Трампа – это финал этой системы. То есть прозвенел колокольчик, который говорит о том, что надо собраться и обсуждать новый прядок. И, собственно, это и даст ответ на вопрос, начиная от такого маленького в мировом понимании конфликта, как российско-украинская война, до такого большого обострения, которое вот-вот на носу – между Китаем и США", – рассказал Бессмертный.

Он подчеркнул, что не завидует ни Трампу, ни американцам, потому что они стали на стезю, которая поставила их перед колоссальным экзаменом.

Трамп и его команда: от кого в Белом доме ждать помощи Украине, а кого относят к симпатикам Путина. Профильные комитеты американского Конгресса и Сената уже начали рассматривать предложенные Дональдом Трампом кандидатуры в его Администрацию и Кабинет.

Первая неделя 2017 года продемонстрировала, что правление Дональда Трампа будет насыщено скандалами, в первую очередь связанные с "компроматом" о причастности России к президентским выборам и оказанием помощи самому республиканцу.