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Без надежды на Трампа: Медведев призвал не ждать скорой отмены санкций http://www.segodnya.ua/img/article/7897/38_main.1484820729.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/38_tn.1484820729.jpg Мир По его словам, российское правительство будет исходить из консервативного прогноза

Без надежды на Трампа: Медведев призвал не ждать скорой отмены санкций

Сегодня, 12:08

По его словам, российское правительство будет исходить из консервативного прогноза

Дмитрий Медведев. Фото: politrussia.com
Дмитрий Медведев. Фото: politrussia.com

Санкции и относительно невысокие цены на нефть сохранятся в среднесрочной перспективе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании российского правительства.

"Не надо обольщаться, скорее всего, (санкции и цены на энергоресурсы) сохранятся в среднесрочной перспективе, – сказал он. – Мы, во всяком случае, будем исходить из консервативного прогноза".

Ранее кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли сообщила, что Администрация избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность намерена составить план политики в отношении России.

"Это важно, чтобы мы – Совет национальной безопасности и избранный президент – собрались и выработали план в отношении России: что нам ожидать от них… какие нарушения приведут к дополнительным санкциям", – заявила Хейли на слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда в ООН.
нефть, россия, США, Медведев, санкции

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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