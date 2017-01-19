Без надежды на Трампа: Медведев призвал не ждать скорой отмены санкций

По его словам, российское правительство будет исходить из консервативного прогноза

Санкции и относительно невысокие цены на нефть сохранятся в среднесрочной перспективе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании российского правительства.

"Не надо обольщаться, скорее всего, (санкции и цены на энергоресурсы) сохранятся в среднесрочной перспективе, – сказал он. – Мы, во всяком случае, будем исходить из консервативного прогноза".

Ранее кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли сообщила, что Администрация избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность намерена составить план политики в отношении России.

"Это важно, чтобы мы – Совет национальной безопасности и избранный президент – собрались и выработали план в отношении России: что нам ожидать от них… какие нарушения приведут к дополнительным санкциям", – заявила Хейли на слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда в ООН.