Без России и Ирана невозможно разрешить конфликт в Сирии – МИД Германии

Вчера, 12:24

Москва и Тегеран поддерживают режим сирийского президента Башара Асада и оказывают ему военную поддержку

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Фото: скриншот
Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Фото: скриншот

Для разрешения конфликта в Сирии необходимо привлечь Россию и Иран, без которых невозможно будет договориться о прекращении боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время заседания G7 в Италии, сообщает МИД ФРГ.

"Невозможно будет найти никакого решения для решения ситуации в Сирии без Москвы и Тегерана. Мы должны стараться привлечь их", – сказал Габриэль.

Отметим, что Россия и Иран поддерживают режим сирийского президента Башара Асада и оказывают ему военную поддержку в борьбе с повстанцами.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия знала заранее об атаке с применением химического оружия в Сирии, которая была совершена на прошлой неделе.
россия, Иран, Сирия, США, габриэль
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Источник:

Украинская правда

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