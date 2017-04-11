Без России и Ирана невозможно разрешить конфликт в Сирии – МИД Германии
Москва и Тегеран поддерживают режим сирийского президента Башара Асада и оказывают ему военную поддержку
Для разрешения конфликта в Сирии необходимо привлечь Россию и Иран, без которых невозможно будет договориться о прекращении боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль во время заседания G7 в Италии, сообщает МИД ФРГ.
"Невозможно будет найти никакого решения для решения ситуации в Сирии без Москвы и Тегерана. Мы должны стараться привлечь их", – сказал Габриэль.
Отметим, что Россия и Иран поддерживают режим сирийского президента Башара Асада и оказывают ему военную поддержку в борьбе с повстанцами.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия знала заранее об атаке с применением химического оружия в Сирии, которая была совершена на прошлой неделе.
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