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Биатлонисты отказались бойкотировать этапы Кубка мира http://www.segodnya.ua/img/article/7857/78_main.1483620355.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/78_tn.1483620355.jpg Мир Идею лучшего биатлониста сезона не поддержали коллеги

Биатлонисты отказались бойкотировать этапы Кубка мира

Сегодня, 14:40

Идею лучшего биатлониста сезона не поддержали коллеги

Бойкота пока не будет. Фото AFP
Бойкота пока не будет. Фото AFP

В Оберхофе состоялась встреча биатлонистов, на которой прошло обсуждение последнего допингового скандала в России.

Спортсмены не поддержали инициативу француза Мартена Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира, по мнению которого Международный союз биатлонистов (IBU) применил недостаточные санкции в отношении фигурантов скандала.

"Не будет никакого бойкота. Мы вышлем список наших требований IBU и посмотрим, что будет дальше", – сказал по итогам беседы чех Михал Шлезингр.

Также негативно об идее бойкота высказались норвежцы Оле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свендсен.
биатлон, Кубок мира по биатлону, Оле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад, Михал Шлезингр

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Источник:

Championat.ru

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