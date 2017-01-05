Биатлонисты отказались бойкотировать этапы Кубка мира
Идею лучшего биатлониста сезона не поддержали коллеги
В Оберхофе состоялась встреча биатлонистов, на которой прошло обсуждение последнего допингового скандала в России.
Спортсмены не поддержали инициативу француза Мартена Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира, по мнению которого Международный союз биатлонистов (IBU) применил недостаточные санкции в отношении фигурантов скандала.
"Не будет никакого бойкота. Мы вышлем список наших требований IBU и посмотрим, что будет дальше", – сказал по итогам беседы чех Михал Шлезингр.
Также негативно об идее бойкота высказались норвежцы Оле-Эйнар Бьорндален и Эмиль Хегле Свендсен.
Вы сейчас просматриваете новость "Биатлонисты отказались бойкотировать этапы Кубка мира". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии