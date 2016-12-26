Боевики ИГИЛ убили 30 мирных жителей в сирийском городе Эль-Баб – Reuters

Как отмечается, "Исламское государство" атаковало мирных жителей для того, чтобы не дать людям выйти из города"

Боевики ИГИЛ в воскресенье 25 декабря убили по крайней мере 30 мирных жителей в сирийском городе Эль-Баб. Об этом со ссылкой на турецких военных сообщает Reuters.

По меньшей мере 30 мирных жителей погибли, большое количество были ранены в воскресенье после того, как "Исламское государство" атаковало мирных жителей в сирийском городе Эль-Баб для того, чтобы не дать людям выйти из города", – цитирует агентство сообщение турецких военных, которые уже на протяжении нескольких недель держат город в осаде.

Напомним, сирийские оппозиционные группировки и турецкие войска взяли город Эль-Баб в осаду несколько недель назад в рамках наступления на боевиков ИГИЛ по плану операции "Щит Евфрата".

Как известно, антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с "Исламским государством".