Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Богатство восьми человек превысило общее состояние половины человечества – доклад http://www.segodnya.ua/img/article/7888/66_main.1484618112.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/66_tn.1484618112.jpg Мир Пропасть между богатыми и бедными на Земле увеличилась

Богатство восьми человек превысило общее состояние половины человечества – доклад

Сегодня, 03:55

Пропасть между богатыми и бедными на Земле увеличилась

politrussia.com
politrussia.com

Восемь самых богатых людей планеты владеют богатством, превышающим общее состояние половины человечества, пишет DW, передает телеканал "112 Украина".

Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam приводит в своем новом докладе и конкретные цифры: 426 миллиардов долларов против 409 миллиардов долларов. В топ-3 мультимиллиардеров вошли Билл Гейтс – один из создателей Microsoft, Амансио Гаона – основатель группы Inditex, Уоррен Баффетт – один из крупнейших в мире инвесторов. Немецких предпринимателей в числе восьми мультимиллиардеров нет, однако в общем списке самых богатых людей планеты можно найти 36 имен. Если состояние Майкла Блумберга, который занимает восьмое место в списке, оценивается в 40 миллиардов долларов, то богатство детей умершего в 2014 году сооснователя сети магазинов Aldi Карла Альбрехта (Karl Albrecht), Беате Хайстер (Beate Heister) и Карла Альбрехта-младшего составляет почти 26 миллиардов долларов – таким образом на сегодняшний день они возглавляют список самых богатых немцев.

Первый список немецких миллионеров, опубликованный в 1911 году, произвел настоящий фурор в Германской империи. А составил его некий Рудольф Мартин (Rudolf Martin), бывший прусский чиновник. Он выпустил первый ежегодник и разослал письмо своим главным героям - обладателям миллионов.

Уже через несколько дней в его квартиру пришла полиция с обысками, заподозрив его в обмане и коррупции. Однако никаких улик они так и не нашли, и два месяца спустя дело было закрыто. В ноябре 1911 года ежегодник был издан, и стоил он 45 марок, что в пересчете на евро составляет примерно 240. И уже вскоре он стал буквально настольной книгой состоятельных людей. Пособие Рудольфа Мартина было весьма практичным, так как автор снабдил его личными адресами богачей.

"Бедность во всех её проявлениях должна быть ликвидирована к 2030 году. Надеюсь, что к этому времени мы обеспечим устойчивое развитие и будем жить в мире, где нет голодающих. Мы обязаны обеспечить доступ нуждающимся к питанию, качественному образованию, медицинским услугам, питьевой воде, электроэнергии и мирной жизни", – заявил Пан Ги Мун
билл гейтс, планеты, состояние, бедность, объединение, богатство

Вы сейчас просматриваете новость "Богатство восьми человек превысило общее состояние половины человечества – доклад". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман рассказал, как Кабмин борется с главным вызовом Украины

5 Января, 14:37

Премьер сообщил, что правительство уже сделало первые важные шаги в преодолении проблемы

Мир

В Индии женщина отказалась от 15 миллионов долларов

28 Декабря 2016, 20:00

В банке не принимают жалобы миллионерши

Здоровье

Бедность может нанести ущерб здоровью - ученые. Фото: vsenovostint.ru

Бедность негативно влияет на иммунитет - ученые

29 Ноября 2016, 01:45

Эксперименты ученых показали, что пребывание в самом низу социальной лестницы повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с психическим здоровьем

Экономика

Украинцы стали еще беднее - Credit Suisse

23 Ноября 2016, 08:05

За год состояние украинских домохозяйств упало на 19%. В антилидерах также Россия и Аргентина

Политика

Порошенко назвал приоритеты для страны

27 Октября 2016, 20:39

Президент посетил предприятие с иностранными инвестициями в Житомире

Сергей Петрик

Почему правительство хотело бы, да не может полностью прекратить финансировать образование и медицину

23 Октября 2016, 05:05

Донбасс

Боевики загнали людей в нищету. Фото: AFP

Нищета и безработица – главные проблемы жителей оккупированного Донбасса

2 Октября 2016, 13:06

Люди жалуются на бедность

Экономика

Украинцы стали покупать меньше продуктов. Фото: AFP

Украинцы из-за высоких цен экономят на еде

30 Сентября 2016, 12:45

Продажи стратегических продуктов рухнули на 20%

Мир

Пан Ги Мун. Фото: AFP

К 2030 году во всем мире должна быть ликвидирована бедность – Генсек ООН

5 Сентября 2016, 14:15

Пан Ги Мун призвал G20 приложить к этому все усилия

Мир

Россияне стали быстрее беднеть. Фото: rusrand.ru

Россияне стали быстрее беднеть

18 Августа 2016, 10:04

Реальные доходы граждан РФ упали на 7%

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.