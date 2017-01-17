Богатство восьми человек превысило общее состояние половины человечества – доклад

Восемь самых богатых людей планеты владеют богатством, превышающим общее состояние половины человечества, пишет DW, передает телеканал "112 Украина".

Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam приводит в своем новом докладе и конкретные цифры: 426 миллиардов долларов против 409 миллиардов долларов. В топ-3 мультимиллиардеров вошли Билл Гейтс – один из создателей Microsoft, Амансио Гаона – основатель группы Inditex, Уоррен Баффетт – один из крупнейших в мире инвесторов. Немецких предпринимателей в числе восьми мультимиллиардеров нет, однако в общем списке самых богатых людей планеты можно найти 36 имен. Если состояние Майкла Блумберга, который занимает восьмое место в списке, оценивается в 40 миллиардов долларов, то богатство детей умершего в 2014 году сооснователя сети магазинов Aldi Карла Альбрехта (Karl Albrecht), Беате Хайстер (Beate Heister) и Карла Альбрехта-младшего составляет почти 26 миллиардов долларов – таким образом на сегодняшний день они возглавляют список самых богатых немцев.

Первый список немецких миллионеров, опубликованный в 1911 году, произвел настоящий фурор в Германской империи. А составил его некий Рудольф Мартин (Rudolf Martin), бывший прусский чиновник. Он выпустил первый ежегодник и разослал письмо своим главным героям - обладателям миллионов.

Уже через несколько дней в его квартиру пришла полиция с обысками, заподозрив его в обмане и коррупции. Однако никаких улик они так и не нашли, и два месяца спустя дело было закрыто. В ноябре 1911 года ежегодник был издан, и стоил он 45 марок, что в пересчете на евро составляет примерно 240. И уже вскоре он стал буквально настольной книгой состоятельных людей. Пособие Рудольфа Мартина было весьма практичным, так как автор снабдил его личными адресами богачей.

"Бедность во всех её проявлениях должна быть ликвидирована к 2030 году. Надеюсь, что к этому времени мы обеспечим устойчивое развитие и будем жить в мире, где нет голодающих. Мы обязаны обеспечить доступ нуждающимся к питанию, качественному образованию, медицинским услугам, питьевой воде, электроэнергии и мирной жизни", – заявил Пан Ги Мун.