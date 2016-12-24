ФОТОФАКТ. Боксер Энтони Джошуа подготовил много подарков на Рождество
Чемпион проводит новогодние праздники с родными людьми
Британский чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа похвастался в соцсетях количеством подарков, которые он подготовил родным к Рождеству.
"Провожу праздничное время с моими ближайшими и дорогим для меня людьми. Благодарю их за праздничный период", – написал Джошуа.
Напомним, что в апреле следующего года Энтони Джошуа будет защищать чемпионский пояс в поединке против украинца Владимира Кличко. На кону также будет стоять вакантный пояс WBA.
Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".
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