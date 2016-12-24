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ФОТОФАКТ. Боксер Энтони Джошуа подготовил много подарков на Рождество http://www.segodnya.ua/img/article/7826/78_main.1482572247.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/78_tn.1482572247.jpg Мир Чемпион проводит новогодние праздники с родными людьми

ФОТОФАКТ. Боксер Энтони Джошуа подготовил много подарков на Рождество

Сегодня, 11:33

Чемпион проводит новогодние праздники с родными людьми

Энтони Джошуа. Фото AFP
Энтони Джошуа. Фото AFP

Британский чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа похвастался в соцсетях количеством подарков, которые он подготовил родным к Рождеству.

"Провожу праздничное время с моими ближайшими и дорогим для меня людьми. Благодарю их за праздничный период", – написал Джошуа.

Напомним, что в апреле следующего года Энтони Джошуа будет защищать чемпионский пояс в поединке против украинца Владимира Кличко. На кону также будет стоять вакантный пояс WBA.

Поединок состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Looking forward to spending time with my closest & dearest & giving thanks over the festive period #AJChristmas

Фото опубликовано Anthony Joshua (@anthony_joshua)

Рождество, подарки, боксер, Энтони Джошуа

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Источник:

Сегодня|Спорт

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