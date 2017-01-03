Боксер Тайсон Фьюри показал последний оставшийся у него чемпионский пояс (фото)

Британец по итогам 2015 года стал лучшим боксером по версии журнала The Ring

Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри до сих пор владеет чемпионским поясом по версии журнала The Ring.

"Этот пояс можно завоевать и потерять только в ринге. Поскольку у меня нет поражения, я продолжу с гордостью его удерживать", – написал Фьюри в twitter.

Также напомним, что Фьюри по итогам 2015 года стал лучшим боксером по версии журнала. Он стал вторым британцем, которому это удалось. Первым был Рикки Хаттон.