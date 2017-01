Боксер Тайсон Фьюри показал последний оставшийся у него чемпионский пояс (фото)

Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри до сих пор владеет чемпионским поясом по версии журнала The Ring.

"Этот пояс можно завоевать и потерять только в ринге. Поскольку у меня нет поражения, я продолжу с гордостью его удерживать", – написал Фьюри в twitter.

Также напомним, что Фьюри по итогам 2015 года стал лучшим боксером по версии журнала. Он стал вторым британцем, которому это удалось. Первым был Рикки Хаттон.

This belt can only be won & lost in the ring,as I haven't lost in the ring I will continue to hold her with pride, @ringmagazine heavyweight pic.twitter.com/GJpzMTWbcB