Более чем миллиону нигерийцев угрожает голод – ООН

Сегодня, 23:08

Нигерия переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов на планете

На нужды нигерийцев нужно 242 миллиона долларов. Фото: AFP
На нужды нигерийцев нужно 242 миллиона долларов. Фото: AFP

Более миллиона жителей северо-востока Нигерии могут столкнуться с угрозой голода, если международное сообщество не окажет этой стране обещанной помощи, заявил заместитель координатора ООН по гуманитарным вопросам Питер Лундберг, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Лундберг отметил, что Нигерия переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов на планете. От отметил, что на нужды нигерийцев нужно 242 миллиона долларов.

По его словам, лишь 15% гумпомощи, обещанной мировым сообществом жителям северо-востока Нигерии, доставлены в эти районы страны.

Как сообщалось, в марте заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен призвал к немедленному финансирования гуманитарных программ в Йемене, Южном Судане, Нигерии и Сомали.
Нигерия, Сомали, ООН, голод

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