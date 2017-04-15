Более чем миллиону нигерийцев угрожает голод – ООН

Нигерия переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов на планете

Более миллиона жителей северо-востока Нигерии могут столкнуться с угрозой голода, если международное сообщество не окажет этой стране обещанной помощи, заявил заместитель координатора ООН по гуманитарным вопросам Питер Лундберг, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Лундберг отметил, что Нигерия переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов на планете. От отметил, что на нужды нигерийцев нужно 242 миллиона долларов.

По его словам, лишь 15% гумпомощи, обещанной мировым сообществом жителям северо-востока Нигерии, доставлены в эти районы страны.

Как сообщалось, в марте заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен призвал к немедленному финансирования гуманитарных программ в Йемене, Южном Судане, Нигерии и Сомали.