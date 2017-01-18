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Более половины американцев уверены во влиянии РФ на исход президентских выборов – опрос http://www.segodnya.ua/img/article/7893/21_main.1484731592.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/21_tn.1484731592.jpg Мир Около трети опрошенных отметили "слишком дружеские" отношения между Трампом и Путиным

Более половины американцев уверены во влиянии РФ на исход президентских выборов – опрос

Сегодня, 11:22

Около трети опрошенных отметили "слишком дружеские" отношения между Трампом и Путиным

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

В США более половины жителей уверены во влиянии России на исход президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.

Сообщается, что 51% опрошенных отметили, что верят во вмешательство России. В то же время 36% респондентов выразили противоположную точку зрения. Среди тех, кто уверен во вмешательстве России, 70% отметили, что на исход выборов повлияли кибератаки. Также сообщается, что 86% жителей США, которые отдали голоса Дональду Трампу, не верят, что его победа обусловлена внешним вмешательством. Около трети опрошенных отметили "слишком дружеские" отношения между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, столько же ответили наоборот.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Администрация избранного президента США Дональда Трампа, которая начнет активно работать со следующей недели, должна определиться, какую позицию занимать в отношении действий Москвы: американского разведывательного сообщества или сайта WikiLeaks вместе с Россией.
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Источник:

РБК-Украина

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