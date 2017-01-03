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Болельщик "Манчестер Юнайтед" умер от сердечного приступа во время матча http://www.segodnya.ua/img/article/7853/78_main.1483453131.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/78_tn.1483453131.jpg Мир Медики не смогли спасти жизнь мужчине

Болельщик "Манчестер Юнайтед" умер от сердечного приступа во время матча

Сегодня, 16:18

Медики не смогли спасти жизнь мужчине

Фото manutd.com
Фото manutd.com

Во время поединка 20 тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" на трибунах стадиона скончался болельщик гостей.

Причиной трагедии стал сердечный приступ в середине второго тайма встречи, медики не смогли спасти жизнь мужчине.

На официальной странице "Манчестер Юнайтед" в twitter появились соболезнования по этому поводу.

"Все в "Манчестер Юнайтед" глубоко скорбят после новости о том, что один из наших фанатов скончался от сердечного приступа на вчерашней игре с "Вест Хэмом", – говорится в заявлении "МЮ".

Отметим, что команда Жозе Моуринью выиграла этот поединок со счетом 2:0. После 20 туров "МЮ" занимает 6 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 39 набранными очками.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, сердечный приступ

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Источник:

ТСН

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