Болельщик "Манчестер Юнайтед" умер от сердечного приступа во время матча

Медики не смогли спасти жизнь мужчине

Во время поединка 20 тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" на трибунах стадиона скончался болельщик гостей.

Причиной трагедии стал сердечный приступ в середине второго тайма встречи, медики не смогли спасти жизнь мужчине.

На официальной странице "Манчестер Юнайтед" в twitter появились соболезнования по этому поводу.

"Все в "Манчестер Юнайтед" глубоко скорбят после новости о том, что один из наших фанатов скончался от сердечного приступа на вчерашней игре с "Вест Хэмом", – говорится в заявлении "МЮ".

Отметим, что команда Жозе Моуринью выиграла этот поединок со счетом 2:0. После 20 туров "МЮ" занимает 6 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 39 набранными очками.