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Болельщики "Ливерпуля" и "Боруссии" получили специальную награду от ФИФА http://www.segodnya.ua/img/article/7866/36_main.1483985823.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/36_tn.1483985823.jpg Мир Фанаты отмечены за почтение памяти жертв трагедии "Хиллсборо"

Болельщики "Ливерпуля" и "Боруссии" получили специальную награду от ФИФА

Сегодня, 20:17

Фанаты отмечены за почтение памяти жертв трагедии "Хиллсборо"

Фото witter.com/FIFAcom
Фото witter.com/FIFAcom

Во время торжественной церемонии вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016 была вручена специальная награда Fifa Fan болельщикам Ливерпуля и дортмундской "Боруссии".

Во время матча Лиги Европы между этими командами фанаты вместе спели знаменитый хит You'll Never Walk Alone, который является гимном обеих коллективов. Таим образом они почтили память жертв трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году, унесшая жизнь 96 болельщиков "красных", а еще 766 человек получили повреждения различной степени тяжести.

Также на награду претендовали болельщики голландского клуба "Ден Хааг", а также поклонники сборной Исландии – главной сенсации Евро-2016.

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футбол, болельщики, Ливерпуль, Боруссия Дортмунд, FIFA's Best

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Источник:

Сегодня|Спорт

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