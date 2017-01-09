Болельщики "Ливерпуля" и "Боруссии" получили специальную награду от ФИФА

Во время торжественной церемонии вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016 была вручена специальная награда Fifa Fan болельщикам Ливерпуля и дортмундской "Боруссии".

Во время матча Лиги Европы между этими командами фанаты вместе спели знаменитый хит You'll Never Walk Alone, который является гимном обеих коллективов. Таим образом они почтили память жертв трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году, унесшая жизнь 96 болельщиков "красных", а еще 766 человек получили повреждения различной степени тяжести.

Также на награду претендовали болельщики голландского клуба "Ден Хааг", а также поклонники сборной Исландии – главной сенсации Евро-2016.