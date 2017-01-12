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Больного Михаэля Шумахера покидают спонсоры http://www.segodnya.ua/img/article/7876/81_main.1484229094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/81_tn.1484229094.jpg Мир Уже шесть компаний отказались от продления спонсорских контрактов

Больного Михаэля Шумахера покидают спонсоры

Сегодня, 15:56

Уже шесть компаний отказались от продления спонсорских контрактов

Михаэль Шумахер больше всего титулов выиграл в &quot;Феррари&quot;. Фото AFP
Михаэль Шумахер больше всего титулов выиграл в "Феррари". Фото AFP

Две компании отказались от подписания новых спонсорских соглашений с семикратным чемпиона мира в Формуле-1 Михаэлем Шумахером.

От продления спонсорских контрактов отказались производители люксовых часов и дверей. Ранее от продолжения сотрудничества с Шумахером отказались четыре компании.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле; в декабре 2016 года в бритаских СМИ появилась информация, что Шумахер никогда не придет в сознание, при этом представители семикратного чемпиона мира отказываются комментировать здоровье спортсмена.

По данным издания Mirror, недельный курс лечения обходится Шумахеру в 115 тысяч фунтов. За три года гонщик потратил на восстановление здоровья 13,8 млн фунтов.

Шумахер выступал в Формуле-1 с 1991 по 2012 год за команды "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Он является семикратным чемпионом мира (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами Формулы-1 по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).
Формула-1, Михаэль Шумахер

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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