Больше ста кенийских спортсменов будут находиться под наблюдением врачей из-за допинга

Все желающие выступать за страну спортсмены вынуждены будут присоединиться к антидопинговой программе

109 сильнейших кенийских спортсменов будут находиться под постоянным наблюдением доверенных врачей из-за допинга. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что пять докторов будут постоянно работать с кенийскими атлетами. Также, вступление в эту программу станет обязательным для спортсмена, который хочет представлять свою страну на международных форумах.

Напомним, что следователь WADA Ричард Макларен заявил, что найденная им информация о допинге касается девяти федераций.