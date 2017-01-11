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Больше ста кенийских спортсменов будут находиться под наблюдением врачей из-за допинга http://www.segodnya.ua/img/article/7871/62_main.1484127771.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/62_tn.1484127771.jpg Мир Все желающие выступать за страну спортсмены вынуждены будут присоединиться к антидопинговой программе

Больше ста кенийских спортсменов будут находиться под наблюдением врачей из-за допинга

Сегодня, 11:42

Все желающие выступать за страну спортсмены вынуждены будут присоединиться к антидопинговой программе

Фото AFP
Фото AFP

109 сильнейших кенийских спортсменов будут находиться под постоянным наблюдением доверенных врачей из-за допинга. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что пять докторов будут постоянно работать с кенийскими атлетами. Также, вступление в эту программу станет обязательным для спортсмена, который хочет представлять свою страну на международных форумах.

Напомним, что следователь WADA Ричард Макларен заявил, что найденная им информация о допинге касается девяти федераций.
легкая атлетика, допинг, WADA

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XSport

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