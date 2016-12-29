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Болт и Байлз названы лучшими спортсменами года по версии журналистов

Сегодня, 19:23

В первую десятку вошло только два футболиста

Усейн Болт. Фото AFP
Усейн Болт. Фото AFP

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2016 года – ими стали ямайский спринтер Усейн Болт и американская гимнастка Симоне Байлз.

Победители определялись в результате голосования, в нем приняли участие 382 журналиста из 110 стран. Болт получил награду в шестой раз, что стало рекордом.

Лучшие спортсмены 2016 года по версии AIPS

Мужчины

1. Усейн Болт (Ямайка, бег) – 1149 голосов (33,42 процента)

2. Майкл Фелпс (США, плавание) – 490 (14,25%)

3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) – 387 (11,26%)

4. Энди Маррей (Великобритания, теннис) – 159 (4,62%)

5. Нико Росберг (Германия, Формула-1) – 146 (4,25%)

6. Лионель Месси (Аргентина, футбол) – 124 (3,61%)

7. Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 119 (3,46%)

8. Новак Джокович (Сербия, теннис) – 114 (3,32%)

9. Мо Фара (Великобритания, бег) – 91 (2,65%)

10. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, теннис) – 90 (2,62%)

Женщины

1. Симоне Байлз (США, спортивная гимнастика) – 524 (15,24%)

2. Катинка Хоссу (Венгрия, плавание) – 472 (13,73%)

3. Серена Уильямс (США, теннис) – 361 (10,5%)

4. Кэтлин Ледеки (США, плавание) – 319 (9,28%)

5. Алмаз Аяна (Эфиопия, бег) – 279 (8,12%)

6. Анжелик Кербер (Германия, теннис) – 250 (7,27%)

7. Гензебе Дибаба (Эфиопия, бег) – 160 (4,65%)

8. Эллисон Феликс (США, бег) – 149 (4,33%)

9. Лора Тротт (Великобритания, велотрек) – 125 (3,64%)

10. Лара Гут (Швейцария, горные лыжи) – 112 (3,26%)
легкая атлетика, Усейн Болт, Симона Байлз

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